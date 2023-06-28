تراجع نادي مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مساعيه لضم اللاعب ديكلان رايس قائد فريق وست هام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر أفضل لضم اللاعب مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» بأن أرسنال قدم عرضه الأخير لضم الإنجليزي الدولي رايس (24 عاما)، وذلك بعد أن رفض وست هام عرضين سابقين.



وتردد أيضا أن مان سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون إسترليني وقوبل بالرفض، وقرر النادي المتوج بالثلاثية في الموسم المنقضي، عدم محاولة تقديم عرض آخر مماثل لعرض أرسنال أو أفضل منه.



ويعتقد أن أرسنال عرض 100 مليون إسترليني إلى جانب 5 ملايين إسترليني كمتغيرات، نظير التعاقد مع اللاعب.



ووفقا لهذا العرض، سيكون رايس أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق، كما سيحطم الرقم القياسي السابق لأرسنال في سوق الانتقالات.