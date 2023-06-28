أبدى النجم السنغالي ساديو ماني رغبته في الاستمرار ضمن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق، وذلك بعد أن قضى معه موسما صعبا في بداية مشواره بالفريق الباڤاري بطل ألمانيا.

وقال ماني، الذي يقضي الاجازة في بلاده، لقناة «2 إس» التلفزيونية السنغالية لدى سؤاله عن الاستمرار في بايرن ميونيخ: «نعم، إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، سأعود».



وكان ماني (32 عاما)، قائد المنتخب السنغالي، قد انضم إلى بايرن ميونيخ في العام الماضي قادما من ليڤربول الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2025.



وسجل ماني 12 هدفا خلال 38 مباراة، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونيخ في المراحل الأخيرة من الموسم بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.



وكان ماني قد أثار ضجة خلال الربيع عندما وجه ضربة لزميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام مان سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وحامت الشائعات مؤخرا حول أن بايرن ميونيخ سيسمح له بالرحيل في الصيف.



وقال ماني: «كان موسما صعبا ومعقدا»، وأضاف بشأن تصرفه مع ساني: «هذه الأمور تحدث، لكن المشكلة انتهت».



وأضاف: «سنحاول الكفاح معا من أجل مساعدة النادي في الوصول لأهدافه في الموسم المقبل».



ويبدأ بايرن ميونيخ استعداداته للموسم في منتصف يوليو، علما أن منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا) تنطلق في 18 أغسطس.



وكان بايرن ميونيخ قد انتزع لقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي إثر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، حيث تفوق على بوروسيا دورتموند الذي كان أقرب لمنصة التتويج.



لكن الموسم الماضي شهد خروج بايرن ميونيخ من الدور ربع النهائي في كل من بطولتي دوري الأبطال وكأس ألمانيا.