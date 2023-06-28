توصل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الى اتفاق مع قائد إنجلترا هاري كين لضمه الى صفوفه هذا الصيف، لكن ناديه توتنهام رفض عرضا أوليا قيمته 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وفق ما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية.

يعتقد أن معسكر كين الذي ينتهي عقده مع «السبيرز» في 2024 وافق على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال مع توتنهام لإتمام الصفقة.



قدم بايرن عرضا بقيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لهداف منتخب إنجلترا، وفقا لصحيفة «بيلد»، بينما يطالب توتنهام بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الفتاك.



وأشارت تقارير الى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الاسباني ومان يونايتد، تطمع لضم كين الذي قد يتطلع أخيرا إلى الرحيل عن توتنهام بحثا عن الألقاب.



وكان كين الذي سجل 30 هدفا في الدوري الموسم المنصرم قريبا من إتمام صفقة الانتقال الى مان سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022، لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.



ومع بلوغه سن الـ 30 في يوليو، يرى كين أن الوقت ينفد في مسيرته ليحقق لقبا لايزال غائبا عن خزائنه.



يسعى بايرن وراء مهاجم من الصف الأول لملء الفراغ الذي تركه الپولندي روبرت ليفاندوڤسكي الذي انضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في عام 2022.