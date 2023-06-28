وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمر احتجاز إداريا بحق أربعة متطرفين يهود متورطين في هجمات مؤخرا ضد فلسطينيين.

وجاء الأمر عقب توصيات من جهاز الأمن العام «الشاباك»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل.



وتأتي هذه الخطوة وسط ضغط متزايد على إسرائيل لكبح الهجمات من جانب اليهود المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون، بحماية جيش الاحتلال، الأربعاء، على فلسطينيين في منطقة «مسافر يطا» النائية، بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان إن المستوطنين تعدوا على الفلسطينيين في المنطقة المذكورة عقب تصديهم لمحاولة المستوطنين بناء خيام على أراضيهم.



وقال مُنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور إن عشرة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برضوض وكدمات وعولجوا ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين.



من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا آخر بمدينة القدس المحتلة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس، بأنه لم يتسن معرفة هوية الشاب المعتقل، مضيفة أنه تم احتجاز شبان آخرين أثناء مرورهم في طريق الواد بالمدينة المحتلة، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وتم تفتيشهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، لدى مروره بحاجز عسكري عند مدخل بلدة عطارة بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن واحتجزت سيارته على الحاجز المذكور.