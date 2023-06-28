

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أن المباحثات غير المباشرة التي بدأت في الآونة الأخيرة بين واشنطن وطهران لا تهدف الى إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بلينكن إن أي اتفاق «ليس مطروحا على الطاولة، وإن كنا ما زلنا مستعدين لاستكشاف المسارات الديبلوماسية».

وأضاف خلال ندوة في مركز أبحاث «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك، ان واشنطن ستحكم على طهران «من خلال أفعالها»، داعيا ايران الى «عدم الاقدام على خطوات قد تصعد من التوترات» مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأبرمت طهران عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح تقييد أنشطتها وضمان سلميتها، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع تدريجا عن التزاماتها النووية.