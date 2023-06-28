نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الديوان الملكي بقصر منى الاربعاء أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" في بيان، ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ألقى كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

.. أيها الحضور الكرام أيها الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية، وهي تنعم بالخير والسلام.

إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية.

وإن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها.

نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمان والأمن،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير.

من جهته، قال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج: لقد شرف الله هذه البلاد واختصها بخدمة ضيوف الرحمن، وقد كان ديدن هذه البلاد ومنهجها الثابت الاعتزاز والفخر بخدمة بيت الله الحرام وإكرام ضيوفه، وأبناؤكم المشاركون في تنفيذ خطط أمن الحج يشعرون بالفخر والاعتزاز بأداء هذه المهمة.

وأكد أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه اللحظة، كان امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما أن متابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة أسهمت في رفع جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن.