

قتل أربعة جنود أرمينيين الأربعاء في إقليم ناغورني قره باغ بنيران القوات الاذربيجانية كما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين، فيما تجري الدولتان محادثات سلام بوساطة أميركية.

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على تويتر إن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية».

وأشارت في بيان لاحق إلى أن الوضع على الحدود أصبح «مستقرا نسبيا».



وحذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من «خطر كبير لزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز».

وقال «أطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق وسلامة سكان ناغورني قره باغ».

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد قالت إن «وحدات من القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في أراضي أذربيجان (...) أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني» ما تسبب بإصابة جندي أذربيجاني.

وتستضيف واشنطن مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ. والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معا.

وتجرى المحادثات بعيدا عن الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.