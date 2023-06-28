صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه مساء الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمبركية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.

واضاف المتحدث الاعلامي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه نتج عن تبادل النار مقتل الشخص، كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.