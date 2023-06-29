شرع حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى، وذلك بمشعر منى.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة)، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة، غدا الجمعة، قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

وأدى حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، أعمال يوم النحر، إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.