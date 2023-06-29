هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، اليوم الخميس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، إذ كررت البنوك المركزية الكبرى الحديث عن التشديد النقدي للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1905.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف مارس/آذار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% لتسجل 1913.80 دولار للأونصة، وفق رويترز.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك، في ظل توقعات لقادة البنوك المركزية الكبرى في العالم بمزيد من التشديد النقدي.

وانخفض المعدن النفيس 3% حتى الآن في يونيو/حزيران ويبدو أنه سينهي هذا الربع على انخفاض للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2022، في وقت يقلل المتداولون من التوقعات المتعلقة بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.79 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.8% إلى 917.90 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1252.16 دولار، ولا يزال فوق أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1208.50 دولار.