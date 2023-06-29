قفز سهم « أبل» إلى مستوى قياسي عند إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، ما دفع القيمة السوقية للشركة للاقتراب من ثلاثة تريليونات دولار، مدفوعة بانتعاشة قوية في أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع سهم صانعة أجهزة «آيفون» بنسبة 0.6 نقطة مئوية لينهي جلسة الأربعاء عند 189.25 دولار للسهم الواحد فيما يُعد ثاني إغلاق قياسي له على التوالي، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.98 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «رفينتيف».

ولم تستطع أسهم «أبل» إنهاء جلسة تداول بقيمة سوقية تزيد على ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن، لكنها لامست هذا المستوى لفترة وجيزة أثناء جلسة التداول اليومية في الثالث من يناير كانون الثاني 2022 قبل إغلاق الجلسة تحت هذا المستوى بقليل.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير ربع سنوي صادر عن الشركة في مايو أيار قد أظهر انخفاضاً في الإيرادات والأرباح، فإنه لا يزال يفوق توقعات المحللين، ما عزز سمعة الشركة بين المستثمرين كاستثمار آمن في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين.

وفاقت المكاسب الأخيرة لسهم «أبل» تقديرات المحللين للأرباح المستقبلية للشركة، إذ يُتداول السهم الآن بقيمة أعلى بنحو 29 ضعفاً من الأرباح المتوقعة، وهي أكبر زيادة له منذ فبراير شباط 2022، بحسب بيانات «رفينيتيف».

انتعاشة في قطاع التكنولوجيا

جاءت المكاسب الأخيرة في أسهم الشركة الأكثر قيمة في العالم في أعقاب الانتعاش القوي الذي شهدته العديد من شركات التكنولوجيا في وول ستريت هذا العام، مدعومة بالتوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء حملته لرفع أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم شركة «أبل» بنسبة 46 في المئة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بينما ارتفع سهم « إنفيديا» 185 في المئة، ما يجعلها أول شركة لصناعة رقائق تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

كما زاد سهم « تسلا» و« ميتا بلاتفورمز» بأكثر من الضعف هذا العام حتى الآن، وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنحو 40 في المئة.