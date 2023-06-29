أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الحرص على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتبارها جمعية إنسانية تطوعية تسعى إلى تنشيط المبادرات التي تسهم في ارتقاء العمل الإنساني والاجتماعي.

وقال نائب مدير إدارة الشباب والمتطوعين في «الهلال الأحمر» أحمد الفقعان اليوم الخميس خلال حفل أقامته الجمعية في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ذلك من شأنه أن يشكل دورا مساندا لجهود الدولة الرسمية في العديد من المجالات.

وأضاف الفقعان أن الحفل يهدف إلى مشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد بالتعاون مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكر أن الجمعية تنظم زيارات إنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وبمختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية والمناسبات الوطنية وبحضور أعضاء فريق متطوعي الجمعية للمشاركة في فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية.

وبين أن الحفل تضمن فقرات ترفيهية ومسابقات وتوزيع الهدايا والعيادي على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن مبادرات الجمعية تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي.

وعبر الفقعان عن بالغ الشكر والتقدير لإدارة الأنشطة العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية لتعاونها المستمر مع الهلال الأحمر الكويتي الذي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وأثنى على جهود الكوادر العاملة في دور الرعاية الاجتماعية وتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية النوعية واللازمة لهم، داعيا إياهم إلى مواصلة تميزهم وعطائهم في تقديم الخدمات لهذه الشريحة العزيزة.