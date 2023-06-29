ناهد إمام

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، عودة مياه الشرب لجميع منازل منطقة المنشار إلى حالتها المعتادة، وذلك بعد استخراج جذوع وبقايا أشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية المنطقة المنشار طريق الكيلو 11، والتي كانت تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لتلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وأكد عصمت - في بيان - استمرار حالة الطوارئ ومتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ.

وقال: إننا تلقينا بلاغا من أهالي منطقة المنشار عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى.

وأضاف أنه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات سواء الصرف الصحي أو مياه الشرب.