القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدمج صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبخاصة أن هذا الصندوق قد أنشئ في ظل وجود وزارة التعمير التي أصبحت حاليا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي اجتماع سابق للجنة، أكد م.بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن خطة التنمية الاجتماعية للعام المالي 2023/2024 بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزي للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ في ظل وجود وزارة التعمير التي أصبحت حاليا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن قطاع الإسكان الاجتماعي وملف تطوير العشوائيات من الملفات التي تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ولعل مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التي تحولت لمشروع قومي انعكست آثارها على الريف والقرى بجميع محافظات مصر، ومن ثم تضافر الجهود مطلوب للوصول للأهداف المنشودة.