قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المصدرات المميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - كفر الشيخ - البحيرة - المنيا - شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 6 آلاف و954 بطاقة رقم قومي، و12 ألفا و356 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية - (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، بإجمالي 273 بطاقة رقم قومي و94 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 4 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 157 مواطنا.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 109 مواطنين.

كما قام القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأمورية (فنية - قانونية) إلى إحدى المؤسسات بمحافظة (القاهرة)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للنزيلات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 9 فتيات من ذوي الهمم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.