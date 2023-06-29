أكدت الإدارة العامة للطيران المدني استعدادها الكامل لاستقبال طلائع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى البلاد بعد انتهائهم من موسم الحج.

وقال مدير إدارة العمليات في «الطيران المدني» منصور الهاشمي في تصريح لـ (كونا) إن إجمالي الرحلات المخصصة لعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 44 رحلة.

وأوضح الهاشمي أن أول رحلة ستصل بإذن الله تعالى فجر يوم السبت الأول من شهر يوليو المقبل عند الساعة 35ر4 صباحا حسب الرحلات المجدولة على طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية في مبنى (تي4).

وبين أن عودة حجاج من بيت الله الحرام ستتم عبر 5 شركات طيران كويتية وسعودية، موضحا أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي4) فيما سيتم تشغيل رحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي5) بينما سيتم تشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وشركة اديل من مبنى (تي1).

وأكد استعدادات الإدارة لاستقبال الحجاج العائدين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

وكانت «الطيران المدني» أعلنت في 20 يوليو الجاري أنه سيتم تشغيل 75 رحلة خلال موسم الحج الحالي لنقل 9 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.