عاطف رمضان

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد إن كوادرنا الوطنية هم مصدر فخر واعتزاز للوزارة، مؤكدا أن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه هو عصب الوزارة الذي من خلاله يتم تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء.

وشدد الاستاد، خلال جولة تفقدية لمحطة الصبية رافقه خلالها وكيلة الوزارة م. مها العسعوسي والوكيل المساعد لمحطات القوى بالتكليف م. هيثم العلي، على أهمية تطوير العنصر البشري وتأهيله للتمكن من مواجهة أية تحديات للشبكة الكهربائية أو المائية.

وفي ختام الجولة، التي شملت زيارة صالة التوربينات البخارية غرفة التحكم الحرارية TCR وغرفة التحكم لوحدات التقطير وغرفة تحكم التوربينات الغازية، أهدى الاستاد المهندسين العاملين في غرفة التحكم الحرارية ECR كتابا تم إعداده من قبل الكوادر الوطنية العاملة في المحطة عن آلية عمليات تشغيل الوحدات البخارية، متوجها لهم بالشكر على تفانيهم في العمل، خصوصا خلال فترات العطل الرسمية ومثمنا جهودهم الدؤوبة وحرصهم على استقرار الشبكة الكهربائية والمائية.

بدوره، قدم مدير محطة الصبية بالتكليف م. طلال الشمري شرحا تفصيليا عن آلية عمل نظام التحكم الكهربائي في المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية 6700 ميغاواط وتمثل 35% من إجمالي الطاقة المنتجة للكويت وتبلغ السعة الإنتاجية للمياه 100 مليون غالون امبراطوري يوميا.