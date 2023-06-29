

عبدالعزيز الفضلي

طلب وكيل التنمية التربوية والانشطة ومدير العلاقات العامة والاعلام التربوي بالتكليف د. غانم السليماني من وكيل التعليم العام اسامة السلطان ضرورة تقدير ميزانية المؤتمرات المحلية والضيافة وذلك في اطار الإعداد لمشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2024/2025.

وقال السليماني في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى التكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص لديكم حصر الفعاليات من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية بالتفصيل:

أولا: نوع المؤتمرات والتي سيتم تنظيمها خلال العام المالي.

ثانيا: نوع الضيافة بما يشمل عدد الضيوف المراد استضافتهم ودرجاتهم خلال هذا العام، داعيا لسرعة إرسال الرد ليتسنى إدراج الفعاليات ضمن ميزانية

الوزارة للعام المالي 2024-2025 لما في ذلك أهمية مع مراعاة التقيد بتوجيهات مجلس الوزراء حول ترشيد الإنفاق.