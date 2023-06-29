أشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح بتنظيم المملكة الحج هذا العام وبجهود البعثة الكويتية في رعاية الحجاج الكويتيين.

وقال الشيخ صباح في تصريح صحافي خلال زيارته لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة إن التنظيم رائع والحج سار بشكل سلس، معبرا عن ارتياحه بعد الاطمئنان على صحة الحجاج الكويتيين.

ونقل الشيخ صباح تهاني وتبريكات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت للحجاج بمناسبة أدائهم مناسك الحج.

وأضاف أن السفارة وأعضاء البعثة الديبلوماسية سيكونون بجانب الحجاج حتى عودتهم إلى البلاد بسلامة ويسر.

وتمنى الشيخ صباح في ختام زيارته لمقر البعثة للحجاج القبول من الله، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في تنظيم الحدث الإسلامي الأكبر.