تضاعف عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية في «هامبورغ» إلى أكثر من ضعف العام الماضي كما ذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية.

وحصل 1540 سوريا في المدينة الهانزية على الجنسية الألمانية، وفقا لمكتب الإحصاء الشمالي. وهذا يزيد بنسبة 855 أو 124.8% في عن عام 2021.

والسبب في الزيادة الكبيرة هو هجرة اللاجئين السوريين في السنوات 2014 إلى 2016، الذين يلبون الآن بشكل متزايد متطلبات التجنس.

ووفقا للصحيفة تم تجنيس إجمالي 6300 شخص ـ بزيادة 20% عن العام السابق.

وبحسب المعلومات، شكل السوريون حوالي ربع الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في «هامبورغ»، يليهم الأفغان بـ750 امرأة ورجلا، وتركيا بـ515 شخصا وإيران بـ470 امرأة ورجلا.

وجاء البولنديون والأوكرانيون في المرتبة الخامسة والسادسة.

وتم تجنيس 250 و225 شخصا على التوالي من هذه البلدان ـ حيث تضاعف عدد الأوكرانيين المجنسين أربع مرات تقريبا مقارنة بعام 2021.