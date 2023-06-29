فقد العيد أحد أهم تقاليده التي كان ينتظرها الأطفال بفارغ الصبر، ولم تعد «العيدية» من مظاهر العيد.

يقول رياض الدمشقي والأب لـ 3 أطفال، بحسب تقرير لتلفزيون «سورية» «كنا نرتدي ملابسنا الجديدة ونجتمع في بيت عمنا الأكبر، ثم ننطلق من هناك نحو باقي أقاربنا، وكانت الطرقات تغص منذ الصباح الباكر بالأولاد الذين يدورون على منازل أقاربهم للحصول على العيدية والحلوى والتباهي بالملابس الجديدة، لكن اليوم مختلف تماما فلم يعد يطرق بابنا أي من أطفال أقربائنا، بينما العيدية باتت نادرة يحصل عليها الطفل في حال زيارة أحد الأقارب المقتدرين لهم».

كثير من العوامل ساهمت في اختفاء طقس «دوارة العيد» الخاص بالأطفال، كما تقول نورا وهي أم لطفلتين بعمر الـ 6 والـ 9 سنوات. فقدت نورا زوجها منذ عام 2014 ولا تعلم أين هو حتى اليوم، وهو ما أثر على على إحساسها بالأمان، وهو ما جعلتها تمنع طفلتيها من اتباع التقليد الموروث الخاص بدوارة العيد.

وقالت: «لا أستطيع أن أوزع العيدية على مجموعة من الأطفال. تخيل لو طرق بابي 6 أو 7 أطفال وتريد أن تعطي كل واحد منهم ألفي ليرة وهي لا تكفي ثمن بسكويتة، هذا يعني ما مجموعه بين 12 و14 ألف ليرة، وأنا غير قادرة على توزيع هذا المبلغ في الوقت الذي أنتظر فيه المساعدات من الناس في مثل هذه المناسبات».

يضيف فيصل على حديث نورا، وهو في الـ 47 من عمره ولديه 4 أولاد بين 11 و17 سنة، عاملا آخر دفعه لمنع هذه العادة على أولاده، وهو تغير العلاقات الاجتماعية بفعل سنوات الحرب، ويقول «هذه الحرب غيرت من نفوس الناس، فلم تعد العلاقات الاجتماعية بين الأقارب كالسابق».

والأولاد الذين فقدوا أعمامهم أو أخوالهم في الحرب، تأثروا بشكل غير مباشر سلبا بتفكك الرابط الأسري مع أسر أقاربهم المفقودين أو المتوفين أو المعتقلين كونهم كانوا هم محور العلاقة بالقرابة، بحسب فيصل، الذي أكد أنه لن يرسل أحدا من أبنائه إلى منازل أقربائه للحصول على عيدية فقد بات ذلك «معيبا» على حد تعبيره.

وجعلت الظروف الاقتصادية الصعبة طقس الحصول على العيدية إحراج للكثير من الأسر، وعلى الطرف الآخر قد تخجل أسرة من إرسال ابنها في الجولة كونها لم تشتر ملابس جديدة له، أو تلافيا من عودة الأطفال لطرق بابهم خلال الجولة وهم لا يملكون المال. يقول أبو نزار وهو الـ 65 من عمره.

أما بالنسبة للسوريين النازحين في مخيمات لاتقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف فتلك قصة أخرى.