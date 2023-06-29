هنأ رئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ب‍الاتحاد التعاوني العربي سعود محمد الحرفان الأمة الإسلامية والعربية والشعب الكويتي والقيادة الرشيدة واتحاد الجمعيات التعاونية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تكون هذه المناسبة بركة وخير ويمن على الجميع.

وأشاد الحرفان بما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود في أداء رسالتها الإسلامية العظيمة في رعاية الحجيج وتسهيل تأدية المناسك على أفضل نحو ممكن، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة الحجاج، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.