استخدام الذكاء الاصطناعي في غناء المطربين الراحلين للأغاني الحديثة مرفوض تماماً

لهذا السبب استقلت من دار الأوبرا المصرية.. وهذا سر غيابي عن تقديم حفلات بها

طرح أغنية «ليه» بعد عودتي من الكويت.. وتقديم 5 حفلات في المملكة قريباً

دعاء خطاب

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تحيي المطربة المصرية مي فاروق، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حفل «ليالي الأنس»، على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتعتزم «فاروق» تقديم باقة من أشهر أغاني الزمن الجميل، إضافة إلى أغانيها الجديدة، لتجدد ظهورها مرة ثانية في الكويت بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلتها الأخيرة في ديسمبر الماضي.

ينظم حفل مي فاروق، في الكويت شركة coda، ويقدم الحفل علي نجم الذي تربطه علاقة صداقة بالفنانة من خلال «السوشيال ميديا» ليعتبر تقديمه لحفلها هو اللقاء الأول الذي يجمعهما.

وفي هذا الصدد، كشفت المطربة المصرية مي فاروق، لجريدة«الأنباء» التي حرصت على لقاء النجمة بعد انتهائها من البروڤة، قائلة:«قائمة الأغاني التي جهزتها لتقديمها خلال حفلها بالكويت، والتي تجمع بين أغان لنجوم الطرب الجميل من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، إضافة إلى أغان للمطربة الراحلة ذكرى، ووديع الصافي بناء على طلب الجمهور الكويتي، كما ستقدم أغانيها من ألبومها الجديد باسم «افتكر لك إيه».

قالت مي فاروق، إنها تفضل متابعة الأغاني القديمة، كما تتابع في الوقت نفسه أغاني لكل المطربين الوقت الحالي، وتقدم وتقدر كل المطربين في الوطن العربي.

وحول المقارنة مع المطربة شيرين بعد غنائها أغنية «افتكر لك إيه»، أوضحت مي فاروق، أن هناك أغاني عديدة قدمها أكثر من مطرب، مستدلا بمثال بأغنية «دارت الأيام»، والتي غنتها أم كلثوم، وعبد الحليم، ومحمد عبد الوهاب، وأغنية «لا تكذبي» وغناها محمد عبد الوهاب، ونجاة، وعبد الحليم، وأغاني أخرى عديدة.

أكدت أنه ليست هناك مقارنة مع شيرين بعد إعادة تقديم أغنية «افتكر لك إيه»، لاختلاف صوت وشخصية كل مطربة، مما يزيد المتعة للمستمعين لاختيار من يرغب في الاستماع إليه، مضيفة:لا أعترف بوجود مقارنة بين أصوات المطربين، لأن لكل مطرب بصمة صوتية مختلفة، وسعدت جدا بتقديم التجربة.

وردا على المسؤول عن تسريب أغنية «افتكر لك إيه»، قالت: لا أعرف المسؤول عن تسريب الأغنية، ولا أعتقد أن تكون شيرين عبد الوهاب وراء هذا التسريب، مضيفة: لم أكن أعرف أن الأغنية مسربة إلا وقت تسجيل الأغنية بصوتي.

واستبعدت مي فاروق، أن يكون تسريب أغنية افتكر لك إيه بصوت شيرين وراء نجاح أغنيتها، مرجعة النجاح الكبير للأغنية بصوتها نتيجة طريقة تقديمها بأسلوب مشابه للطريقة الكلاسيكية، وهذا نموذج غير متاح في الوقت الحالي، مضيفة: كنت أتوقع نجاح الأغنية، ولكنها حققت نجاحا يفوق توقعاتي بسبب ميل الجماهير لهذه النوعية من الأغاني خلال الفترة الحالية، لافتقادهم هذا الشكل من الأغاني.

وعن رأيها في مشروع الملحن عمرو مصطفى لإحياء الأغاني القديمة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، قالت: لم أحب فكرة استخدام صوت أحد المطربين الراحلين لغناء الأغاني الحديثة، لأن الذكاء الاصطناعي لن يستطع الوصول لنفس الطبقة الصوتية للبشر، ولن يستطع توصيل إحساسه، ولذا أرفض الفكرة بشدة.

وبشأن نجاح حفلاتها في الخليج خلال الفترة الماضية، قالت مي فاروق، إنها قدمت العديد من الحفلات في دول خليجية منذ سنوات طويلة، ولكن لم تكن بنفس الأعداد المشاركة بحفلاتي مؤخرا، موجهة الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعمه لحفلاتها في السعودية، لتقديره للفن، مضيفة أن دعم الشيخ تركي جاء نتيجة الإعجاب الكبير للجمهور السعودي لحفلاتها، مما دفعه لمطالبة تقديمي لحفلات أكثر في المملكة خلال الفترة المقبلة.

أما بشأن استقالتها من دار الأوبرا المصرية، فأوضحت فاروق، أن دار الأوبرا لم تمانعها من تقديم حفلات في أماكن أخرى، كما أن وظيفتها داخل الأوبرا ليست لها علاقة بتقديم حفلات بها، مشيرة إلى أسباب استقالتها جاء نتيجة رفضها لفكرة الوظيفة بالأوبرا، والتقيد بمهام وظيفية معينة.

كما أوضحت سبب غيابها عن تقديم حفلات بدار الأوبرا المصرية نتيجة عدم دعوتها لتقديم حفل بالأوبرا منذ فبراير من العام الماضي ومع ذلك لم تعترض أو تسأل عن سبب ذلك.

وكشفت مي فاروق، عن خططها الفترة المقبلة، وتضمنت جولة داخل المملكة العربية السعودية لإحياء 5 حفلات غنائية بالمملكة، ولكن لم يتم تحديدهم وأتوقع قريبا، هذا بالإضافة إلى أغنيتين «سينغل»، انتهيت من تسجيل إحداهما، وسيتم طرحها بعد عودتي بعنوان «ليه» من كلمات الشاعر خالد أمين، وألحان الموسيقار محمد رحيم ومن توزيع أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية جار العمل عليها من ألحان مدين.