يوسف غانم

جريا على عادتها وتأكيدا على تجسيد روح التآلف، نظمت الرابطة الاجتماعية بالتعاون مع معتمد مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قانصو لقاء للعائلات المقيمة في الكويت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد جمع اللقاء، عددا من ممثلي الطوائف اللبنانية في الكويت الشقيقة، بحضور سفير لبنان في الكويت أحمد عرفا وأبناء الجالية.

وفي بداية، رحب الشيخ نسيب قانصو بالحضور ومهنئا اياهم بعيد الاضحى المبارك، ناقلا مباركة وتحيات شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان سامي أبو المنى الى الجميع.

وتوجه قانصو بالتهنئة والمباركة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد والى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعموم الكويت حكومة وشعبا بمناسبة حلول العيد كمناسبة جامعة على المحبة والتواصل ونبذ الخلافات بين الناس.

وأكد قانصو ان رقي الامم والشعوب منوط بما يحمله ابناؤها من الدين والاخلاق والعلوم، وهذه المعاني الجليلة لا ترسخ في النفوس الا بعد تثقيف وتعليم وتربية صالحة وممارسة ايجابية فاعلة ومستمرة.

كما تناول قانصو في كلمته أهمية عيد الأضحى ورسالته الحقيقية الداعية الى تهذيب الجوارح وتنقية القلب وعقد النية على سلوك التحقق الروحي الأرفع، داعيا لتعزيز روح الإيمان والإنسانية والأخوة التوحيدية والتعاضد لتحقيق معاني العيد.

بعد ذلك، تحدث المطران غطاس هزيم باسم المطارنة الحاضرين، في كلمة حيا فيها القائمين على هذا اللقاء لما فيه من معان سامية، ومؤكدا على أهميته لجهة تعزيز التواصل وتفعيله بين أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.