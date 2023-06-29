شهد وسط العاصمة السودانية الخميس «انفجارا ضخما» هز جدران منازل تبعد عنه كيلومترات مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى، بحسب شهادات سكان.

وأفاد سكان في الخرطوم وكالة فرانس برس بوقوع «انفجار ضخم شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعد سحب من الدخان».

وأكد شهود يقيمون بعيدا من مكان الانفجار بحوالي سبعة كيلومترات «شعرنا باهتزاز في جدران المنازل».

وكان السودانيون يعلقون آمالا كبيرة على مناسبة عيد الأضحى حتى يجدوا متنفسا، ولو قصير الأمد، في ظل الحرب الدائرة بين الطرفين.

إلا أن أول أيام العيد شهد غارات جوية وتبادلا لاطلاق النار في أم درمان، على الرغم من إعلان كل معسكر على حدة هدنة بمناسبة العيد.

وفي ثاني ايام العيد، أفاد شهود بأن «مقاتلات تابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في حي الفتيحاب جنوب أم درمان».

ويعاني ملايين من سكان الخرطوم العالقين في العاصمة تقنينا في التغذية بالتيار الكهربائي وبالمياه في أجواء من الحر الشديد.

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الامم المتحدة.

ومن بين النازحين لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا، إذ لايزال الوضع يزداد سوءا في إقليم دارفور غرب البلاد.

وبحسب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاورا لو كاسترو «تعبر كل ثلاثين ثانية خمس أسر (سودانية) الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري».

وكانت تقارير للأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى أفادت بتعرض مدنيين للاستهداف والقتل بسبب اتنيتهم على يد قوات الدعم السريع ومليشيات قبلية متحالفة معها، الامر الذي يذكر بما شهده إقليم دارفور من مآس.