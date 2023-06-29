يعتبرون عدم تقبل قيمهم المنافية للفطرة "خطاب كراهية".. أما الاعتداء على المقدسات الإسلامية فحرية تعبير !*

سامح عبد الحفيظ



بيان لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي حول حادثة حرق المصحف الشريف في السويد 29 يونيو 2023

{يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}

[التوبة : 32]

إن التعدي السافر والتجاوز المستمر على المقدسات الإسلامية والذي يتم برعاية من الحكومة السويدية ماهو إلا فضح للوجه الحقيقي لبعض الأنظمة الغربية مزدوجة المعايير ..

إذ تفرض قيمها الفاسدة المنافية للفطرة الإنسانية على المجتمعات وترفض حتى انتقادها أو تربية الأبناء على غيرها باعتبار ذلك "خطاباً للكراهية" واجب مواجهته، بالمقابل تسمح بانتهاك حرمة المسلمين واستفزازهم بالتعدي على أعظم كتبهم وفي أيامهم المقدسة.

إن الندب والشجب غير المقرون بموقف صلب لن يثني هؤلاء وغيرهم عن التعرض لمقدساتنا الإسلامية، وعليه ندعو الخارجية الكويتية لاستدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج على رعاية الحكومة السويدية لهذا العمل المنافي لقيم التسامح والمحبة، كما ندعو الحكومات والمنظمات الاسلامية إلى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الظواهر المسيئة.

ختاماً، إن التخلي عن الدفاع عن كتابنا المقدس هو بمثابة إعلان خضوع وانكسار لن نقبل به، فالتعرض لديننا ومقدساتنا أعظم من التعدي على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

[الحجر: ٩]