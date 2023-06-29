

عاطف رمضان



قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح ل "الانباء" ان فرق الطوارئ لدى الوزارة تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات الكويت .



وأضاف الظفيري أنه بناء على توصيات من قبل وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ووكيل الوزارة بالانابة ناصر المطوع ومدير ادارة الرقابة التجارية عبدالرحمن المطيري قامت فرق الطوارئ بجولات تفتيشية على الاسواق والمجمعات التجارية لمراقبة تلك الاسواق لضبط المخالفين واصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون فترة اجازة العيد .



وأوضح ان فرق الطوارئ تقوم باستلام شكاوى المستهلكين خلال فترة اجازة العيد كما ان هذه الفرق تقوم بمراقبة المواد الغذائية والمطاعم و محلات العاب الاطفال والحلويات والمجمعات التي يتواجد بها المستهلكون خلال فترة العيد .

واشار الى ان الوزارة تقوم بدورها عبر الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات بهدف توفير السلع ومنع احتكارها بهدف بيعها باسعار مرتفعة بشكل مصطنع مما يخالف القانون .



ولفت الظفيري الى ان فرق الطوارئ تستلم شكاوى المستهلكين ايضا من خلال رقم الواتساب ٥٥١٣٥١٣٥ والموقع الالكتروني للوزارة و مواقع التواصل "تويتر وانستغرام" .



واشار الى ان فرق الطوارئ انه يتم التعامل مع تلك الشكاوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها عبر اعداد محضر ضبط لها ويتم تحويلها الى النيابة التجارية .

وبين ان الوزارة حريصة على حقوق المستهلكين وفي حال كانت المخالفة جسيمة يتم اغلاق المحل وفقا للقانون .