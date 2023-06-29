تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد نقل سمو ولي العهد خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.