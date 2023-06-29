

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد نقل سمو ولي العهد خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.