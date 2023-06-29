التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الخميس مع رئيس البرلمان في جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة ولفغانغ سوبوتكا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والتعاون الرفيع القائم بين دولة الكويت جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات والتأكيد على حرص الجانبين على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية على متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والقواسم المشتركة التي تجمعهما خاصة أنها شعوب جبلت على الديموقراطية والانسانية وتؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الاستقرار وبناء جسور الحوار ومحبة السلام وحيادية بعيدة عن التحيز.

من جانبه، أثنى رئيس البرلمان النمساوي على العلاقات الودية والتاريخية التي تربط دولة الكويت والنمسا وما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين، مؤكدا حرصه على تعميق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تم بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية لحفظ أمن واستقرار الشعوب وتوحيد المواقف الداعمة لإحلال السلم والأمن الدوليين ومنها تلك المتعلقة بالأزمات في سورية وفلسطين ومكافحة الارهاب والتطرف ووقف الأعمال العدائية والتعصب الفكري.