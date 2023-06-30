بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجرية ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الموقرة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل إخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه مشيدا سموه بتواصل اعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام طيلة العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المنافذ والمشاعر والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن وما يعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما يعكفان عليه من عمل متواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الاعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت طل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.