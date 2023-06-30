أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان قفزت في مايو الماضي بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 6.43 مليون برميل ما يعادل 207 آلاف برميل يوميا في زيادة للشهر السادس على التوالي.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8.5% من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة بـ 6.9% في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت واردات النفط الخام اليابانية في مايو الماضي بنسبة 6%على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليون برميل يوميا في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 97% من الإجمالي بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة صدارتها كمورد للنفط إلى اليابان على الرغم من انخفاض الواردات من البلاد بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 1.06 مليون برميل في اليوم تليها المملكة العربية السعودية بـ 946 ألف برميل في اليوم.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 111 ألف برميل يوميا تليها الإكوادور بـ 52 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.