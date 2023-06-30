تزايد الضغط لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف في الصين

أظهر مسح رسمي للمصانع في الصين، اليوم الجمعة، انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران لكن بوتيرة أبطأ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في يونيو/ حزيران مقارنة مع 48.8 في مايو/ أيار، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

في سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة نمو أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 10.9 % على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار مسجلة 1.78 تريليون يوان (245.3 مليار دولار).

وتباطأت وتيرة نمو الأرباح بعدما زادت 15.1% في الشهور الأربعة الأولى من العام.