التضخم الأساسي في طوكيو يسجل 3.2% في يونيو

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 3.2% في يونيو/ حزيران عنها قبل عام متجاوزة المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان (المركزي) عند 2% للشهر الثالث عشر على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات منفصلة تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في مايو/ أيار، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير مع تأثر آفاق الطلب العالمي بدورة تشديد نقدي قوية في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين.

ومن المرجح أن تبقي أرقام التضخم في طوكيو على التوقعات بأن يتخلى بنك اليابان تدريجيا عن اجراءات التحفيز واسعة النطاق هذا العام. وتعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشرا أوليا على الاتجاهات في باقي أنحاء الدولة.

وجاءت الزيادة في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بطوكيو، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الأغذية الطازجة والوقود، بعد زيادة نسبتها 3.1% في مايو/ أيار. وكان متوسط توقعات السوق أن تبلغ الزيادة 3.3%.

وأظهرت البيانات أن مؤشرا يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود ارتفع 3.8% في يونيو/ حزيران عنه قبل عام بعد زيادة نسبتها 3.9% في مايو/ أيار.