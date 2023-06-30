تمخض التطور الأخير للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) عن زيادة في تبني الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بدءاً من الرعاية الصحية وحتى التسويق.

ولكن مع ذلك، هناك أدلة على الضرر التمييزي الذي يمكن أن تسببه أدوات الذكاء الاصطناعي للفئات المهمشة بالفعل من خلال التحيزات اللا واعية في الخوارزميات ونقص التمثيل في مجموعات البيانات.

كما أن للذكاء الاصطناعي تأثيرات محتملة متنوعة على الوظائف والعمالة، حيث تكون الفئات المهمشة أكثر عرضة لفقدان الوظائف أو النزوح بسبب الأتمتة.

يشير تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من المتوقع أن تتغير 44% من المهارات الأساسية للعمال في السنوات الخمس المقبلة إلى جانب زيادة المهام التي تنجزها الآلات.

مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، خلصت الأبحاث الحديثة التي أجرتها منظمة أوبن أيه آي (OpenAI) لأبحاث الذكاء الاصطناعي إلى أن ما يقرب من 80% من القوى العاملة في الولايات المتحدة سيكون لها حصة من العمل المتأثر بالمحولات المولّدة المدرَّبة مسبقًا، والمعروفة بشكل شائع باسم (GPT)، وهو نموذج لغوي قادر على إنتاج نص شبيه بالإنسان.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والعمل من المرجح أن يكون له عواقب سلبية على النساء والفئات العنصرية والسكان الأصليين والفئات ذات الدخل المنخفض.

وبدوره، أشار إريك برينجولفسون، مدير مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، إلى أنه في حين أن الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تزيد الإنتاجية والثروة، فإن الفوائد تذهب بشكل غير متناسب إلى أولئك الذين لديهم موارد لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا – أي الأصول أو المواهب أو المهارات الفريدة.

يمكن أن تحدث دوامة من التهميش المتزايد في المجتمعات المحرومة بالفعل بسبب انخفاض مستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة عن الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني أيضًا تعليم وتدريب الذكاء الاصطناعي الشامل والجاهز للمستقبل

- إن التعليم والمعرفة هما شرطان أساسيان لتحسين فرص الحصول على العمل وفرص الأعمال التجارية.

- مع العدد المتزايد بسرعة من المهام التي تتم أتمتتها وزيادتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تتطور فرص العمل والأعمال حتماً وتجعل القدرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤهلاً حيوياً.

- ومع ذلك، فإن نظام التعليم والتدريب الحالي غير كافٍ لإعداد الجميع لهذه الرحلة التحويلية.

- من المرجح أن يتم استبعاد وتهميش المجموعات ذات الموارد الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

- على سبيل المثال، يتمتع الأطفال في المجتمعات المهمشة بفرص أقل للوصول إلى التقنيات المتقدمة وفرص تعليم الذكاء الاصطناعي.

- عندما يكون لدى أقرانهم الأكثر ثراءً أجهزة الآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة، ويبدأون في ترميز الألعاب والتعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي، فإنهم عادة لا يتمتعون بهذه الدرجة من التعرض لأحدث التقنيات والمناهج الدراسية.

- لذلك، فإن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي لا يشمل فقط فهم الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي وتسخير الاستخدام العادل للبيانات، بل يستلزم أيضًا توفير فرص تعليمية وتدريبية عادلة ومتنوعة.

- بالتزامن مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، يجب على أنظمة التعليم مواكبة هذا التحول لضمان مناهج جاهزة وشاملة للمستقبل.

يجب أن يكون التعليم والتدريب المتاحان للجمهور على جدول أعمال الذكاء الاصطناعي الوطني

- في حين أن الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي تحتوي على قسم حول إعادة تأهيل القوى العاملة وإعدادها، إلا أنها يجب أن تؤكد على أنظمة التعليم العام.

- يجب تسليط الضوء على تحسين محو الأمية العامة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص التمويلات اللازمة للارتقاء بمستوى نظام التعليم العام وتحسين مهارات معلمي المدارس العامة.

- يجب على السلطات التعليمية العمل مع المدارس والمعلمين والمجتمعات لوضع مبادئ توجيهية عملية وخطط ملموسة لجعل أساسيات الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية جزءًا من المناهج الدراسية الأساسية.

- من المفيد أيضًا تقديم أساسيات الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية والتفكير النقدي والابتكار للطلاب في وقت مبكر من تعليمهم، كما هو الحال أثناء تعليمهم الثانوي أو حتى الابتدائي.

بعض الأمثلة على كيفية دمج تعليم الذكاء الاصطناعي في الرحلات التعليمية:

- أطلقت مصر برنامجًا تجريبيًا للمدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد لتعليم الطلاب أساسيات الذكاء الاصطناعي، مع فرضية أن تعريض الطلاب لهذه الأساسيات من خلال التعليم والتدريب الرسمي سيكون بمثابة الركيزة الأساسية لقوة عاملة مؤهلة للمستقبل.

- لدى المؤسسة الوطنية للعلوم برنامج لإشراك الطلاب الريفيين في الذكاء الاصطناعي لتطوير المسارات لمهن الحوسبة المبتكرة.

- يستلزم نموذج التلمذة الصناعية في ألمانيا التدريب التقني والنظري جنبا إلى جنب مع معايير المهارات المعترف بها وطنيا. يتم تقديم التدريب العملي في نقاط متعددة في رحلة الطفل التعليمية.

- يمكن دمج مسارات التعلم المرنة مثل التعليم والتدريب التقني والمهني كبديل مهم للتعليم الرسمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

أهمية التجارب التعليمية الشاملة

- لتحقيق الذكاء الاصطناعي بشكل منصف وشامل، من الضروري لأولئك الذين يتفاعلون مع هذه التكنولوجيا أن يفهموا ويتعاونوا بفعالية وأن يكونوا على دراية بالفرص والمخاطر التي يشكلها استخدامه.

- بغض النظر عن السبيل التعليمي الذي يمر به المتعلمون، فإن تجربة التعلم الشاملة والمخصصة أمر بالغ الأهمية لتحسين الاستيعاب ومنع التسرب.

- وتشمل تلك الاعتبارات في سياق تعليم الذكاء الاصطناعي وتقديم المحتوى. على سبيل المثال:

- ينبغي تصميم التجارب بحيث تضمن إمكانية الوصول لأولئك الذين يواجهون حواجز أمام التعليم الرسمي، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

- يجب على الحكومات والمؤسسات الاعتراف بعوائق الموارد التي تحول دون تعليم الذكاء الاصطناعي بين الفئات المحرومة، مثل أجهزة الكمبيوتر والوصول إلى الإنترنت ودعم رعاية الأطفال والدعم المالي.

- من المهم فهم الاختلافات في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للمتعلمين، وتضمين وجهات نظر متنوعة في المحتوى، واستخدام الأمثلة ودراسات الحالة التي يمكن أن تتصل بها.

تتمثل إحدى طرق المعالجة في استخدام الأمثلة ودراسات الحالة والأفكار التي تعكس مجموعة من التجارب ووجهات النظر حول الجنس والعرق والثقافة والعرق والتوجه الجنسي والدين والعمر، من بين أمور أخرى.

- بينما نأمل في مستقبل أكثر ثراءً وإنتاجية مع الذكاء الاصطناعي، لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يتم تزويد الجميع بالمعرفة والمهارات الكافية لجني فوائده.

- مع تطور الذكاء الاصطناعي، حان الوقت للعمل على أنظمة تعليمية شاملة وجاهزة للمستقبل تمهد الطريق لمستقبل أكثر إنصافًا.