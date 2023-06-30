عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل التعليم العام أسامة السلطان 8 مدارس لإقامة اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية والتي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل.



وقال السلطان في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نرجو التكرم بتزويد مراقبة الامتحانات العامة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في الوزارة بالآتي:



٭ مقار لجان الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022/2023 بحيث تكون 4 مدارس للبنين و4 للبنات.



على أن يتم توزيع متعلمي مدارس التعليم الخاص لصفوف المرحلة الثانوية والذين لهم حق دخول الدور الثاني في المدارس التابعة لمنطقتكم وفقا لمقار لجان الدور الثاني.