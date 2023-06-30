وزعت جمعية الوئام الخيرية الفلسطينية عشرات الأضاحي على آلاف الأسر الفلسطينية المحتاجة بدعم من مؤسسات كويتية خيرية.



وقال رئيس جمعية الوئام الخيرية الفلسطينية محمد ابو مرعي في تصريح لـ«كونا» اليوم الجمعة إنه تم تنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام بدعم من مؤسسات كويتية خيرية على رأسها الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية الرحمة العالمية ومؤسستا نماء والتنمية الخيريتان في الكويت.



وأضاف أبو مرعي انه تم ذبح عشرات الأضاحي من قبل المحسنين بالكويت لتستفيد منها آلاف الأسر الفلسطينية المحتاجة في قطاع غزة.



وأكد ان الكويت ومؤسساتها الأهلية من الدول المتقدمة استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها مؤسسات قطاع غزة في ضوء ارتفاع أسعار الأضاحي.



وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا آملا أن تنعم الكويت دوما بالأمن والاستقرار.