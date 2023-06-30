الحملات الكويتية أثبتت قدرتها على مواصلة النجاح والتميز



أسامة أبو السعود



قدم رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر حجر المطيري التهاني لجميع حجاج الكويت بعد أن أتموا مناسكهم، وقاموا برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق متعجلين، سائلا المولى عز وجل أن يجعل حجهم مقبولا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، مؤكدا نجاح حملات الحج الكويتية في أداء دورها على أكمل وجه بعد أن قامت بحمل الأمانة الملقاة على عاتقها خلال موسم الحج هذا العام كما هو متوقع منها.



وقال المطيري في تصريح صحافي: إن جميع الحجاج من الكويت بخير والحمد لله ويتمتعون بصحة جيدة، مشيرا إلى أن عددا من حجاج الكويت سيبدؤون العودة إلى البلاد مساء اليوم الجمعة، ومن المنتظر عودة الحملات الكويتية خلال الأيام المقبلة بشكل متتابع ومتواصل.



وأضاف: إن الحملات الكويتية تثبت عاما بعد آخر أنها أهل للمسؤولية وأنها قادرة على مواصلة النجاح والتميز الذي اعتادت على تحقيقه طوال السنوات الماضية، ولهذا لم يكن مستغربا أن تحقق النجاح، لاسيما وقد تأكد لنا هذا الأمر قبل بدء الموسم وذلك من خلال الجولات التفقدية المستمرة التي قام بها أعضاء البعثة إلى الحملات للتأكد من قيامها بأعمالها والتزامها ببنود العقد مع الحجاج بشكل كامل.



وأشاد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي بذلت كل ما في استطاعتها ووفرت كل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن، ومثل هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا فضل الله عز وجل والعناية والرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي أولى حجاج بيت الله الاهتمام الكبير وهو ما جعلهم يؤدون مناسكهم بكل سلاسة وطمأنينة.



وتابع: إن من يشاهد بأم عينيه ويرى على أرض الواقع حجم الأعمال الهائلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل خدمة الحجاج يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن النجاح لموسم الحج هذا العام كان مسألة وقت فقط، وهو حصاد طبيعي لما تم القيام به طوال الفترة الماضية.