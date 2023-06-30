أدان الاتحاد العربي للاعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة سماح السلطات في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم والذي وقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك من قبل المتطرف سلوان موميكا ذي الأصول العراقية .

ووصف رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني فيصل خليفة الصواغ سماح السلطات السويدية بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين بأنه دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن وتعزيز خطاب الكراهية .

كما عبر الصواغ من خلال تصريح صحافي عن بالغ قلقه إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الاوروبية مؤكدا انه سبق ان دعا الدول الاسلامية والمجتمع الدولي الى نبذ الكراهية وتكثيف الجهود الديبلوماسية لمحاربة الظواهر البغيضة التي ستخلق بلا شك النزاعات والحروب في شتى بقاع العالم .

وشدد فيصل الصواغ على أن تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في مناسبات إسلامية مقدسة من قبل حركة متطرفة يستلزم محاسبة ومعاقبة كل من يشجع ويقف خلف هذه الإساءات المتكررة غير المقبوله واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الإساءات التي تستهدف نشر ثقافة الكراهية ولا تؤمن بقيم التسامح .

واخيرا اشاد رئيس الاتحاد الالكتروني العربي بدور المملكة العربية السعودية‬⁩ من خلال دعوتها منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ للتصدي لتداعيات حرق المصحف في السويد .