القاهرة - أ.ش.أ



قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، موضحة أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات هذه المرحلة بلغ 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن.



جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مشروع «حياة كريمة» يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، وأن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.



من جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا، و317 وحدة إسعاف، و14.2 ألف فصل، و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي، و287 ألف وصلة منزلية، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%، علاوة على الانتهاء من 169 محطة مياه شرب، و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.



ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 305 مجمعات للخدمات الحكومية و776 مكتب بريد، و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية ل 187 قرية، وتركيب 1028 برجا لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ورصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.



وأضاف التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 124 فرعا للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلي و1132 نقطة بيع وفتح 205 آلاف حساب بنكي، وعقد 1200 ندوة تثقيف مالي، و6 ندوات تدريب متدربين بإجمالي عدد مستفيدين 97.8 ألف مستفيد ضمن الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، فضلا عن الانتهاء من 629 مشروعا، لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، علاوة على إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه.



وتطرق التقرير إلى أهم القرى ذات معدلات الإنجاز المرتفعة والمتمثلة في قرية «أم دومة» بمركز طما في محافظة سوهاج، قرية «الأبعادية الجديدة» بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وقرية «زاوية صقر» بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وقرية «الشوبك» بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وقرية «الحصص» بمركز شربين في محافظة الدقهلية، وقرية «جزيرة سعود» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، وقرية «الشيخ مرزوق» بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وقريتي «طلعت ضرغام» و«النهضة» بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وقرية «نهطاي» بمركز زفتى في محافظة الغربية.



وسلط التقرير الضوء على مبادرة «القرية الخضراء» ضمن قرى مشروع «حياة كريمة»، حيث يمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، وتتضمن خطة المرحلة الأولى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، مشيرا إلى الموقف التنفيذي لمبادرة «القرية الخضراء»، حيث تم بدء إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى «19 قرية» للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، والقيام بزيارات ميدانية لنحو 5 محافظات (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، دمياط، الفيوم) لمتابعة توفر معايير شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، ثم حصلت قرية «فارس» بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، لأنها تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة.