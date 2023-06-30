القاهرة - كونا



أعلن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اليوم الجمعة توزيع لحوم الأضاحي في بعض المحافظات المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقالت مديرة المكتب الكويتي سارة المطيري في بيان لـ «كونا» إن مشروع الأضاحي يأتي ضمن أنشطة المكتب الدورية التي يحرص على تنفيذها في عيد الأضحى المبارك كل عام حيث يتم ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في بعض المحافظات بتمويل من بيت الزكاة الكويتي.



وأوضحت أن المكتب وزع 10 أطنان من لحوم الأضاحي من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والمسجلة لدى المكتب والمعتمدة بمنظومة العمل الإنساني بالخارجية الكويتية وبإشراف مباشر من المكتب.



وأوضحت المطيري أنه يتم توزيع لحوم الأضاحي على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا في 18 منطقة مختلفة من محافظات الوجه البحري والقبلي بمصر، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الأنشطة الخيرية يسهم في توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ويواصل المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة تنفيذ مشروع الأضاحي الذي يعد من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي في مصر للعام الـ36 على التوالي في مسيرته الخيرية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.