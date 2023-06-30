ڤيينا - كونا

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الجمعة مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» هيثم الغيص ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة النمساوية ڤيينا.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط الكويت ومنظمة أوپيك والتطلعات المستقبلية لهذا التعاون الوثيق، كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات المتغيرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية على أسواق النفط العالمية والجهود المشتركة حيال ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها والخطوات التي تتخذها المنظمة لمواجهة التحديات الناتجة عنها.



وأكد العبدالله خلال اللقاء أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم.



من جانبه قدم امين عام منظمة أوپيك خلال اللقاء استعراضا للجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بالمنظمة ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.