قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ الجمعة إن بلاده دائما ما تخرج قوية وأكثر صمودا بعد مواجهة أي صعوبات، وذلك ردا على سؤال عن استقرار البلاد في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، مضيفا أنه لا داعي لأن يقلق الغرب بشأن استقرار أكبر قوة نووية في العالم.

وردا على سؤال بحسب «رويترز» عما إذا كانت روسيا تنعم باستقرار وما إذا كان بإمكانه تقديم تأكيدات للعالم بأن روسيا لن تنزلق إلى اضطرابات، قال لاڤروڤ إن موسكو ليست ملزمة بشرح أي شيء أو إعطاء ضمانات لأحد.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في موسكو «إذا كان لدى أي أحد في الغرب أي شكوك، فهذه مشكلتكم... أشكركم على قلقكم حيال مصالحنا الوطنية لكن لا توجد حاجة لذلك».



وقال لاڤروڤ «روسيا دائما ما تخرج أكثر صمودا وقوة بعد مواجهة أي صعوبات، ولا يمكن تسمية ما حدث بأكثر من أنه صعوبات».



وأضاف أن موسكو نفسها لديها شكوك بشأن قدرات العديد من الساسة الغربيين.



وفي معرض رده على سؤال عن آفاق السلام في أوكرانيا، قال لاڤروڤ إنه يشعر بأن الغرب يريد تجميد الصراع مؤقتا حتى يستطيع بناء جيش أوكرانيا.



وأضاف «هذا وضع ينم عن انفصام: يقولون إن كل شيء سينتهي بمحادثات لكن يجب أولا إلحاق الهزيمة بروسيا».



ورفض لاڤروڤ، التصريحات الأوكرانية بأن روسيا تخطط لنوع من «الاستفزاز» حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، ووصفها بأنها «مجرد أكاذيب».



كما قال لاڤروڤ إنه ذكر مرارا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالتحقق مما حدث في بوتشا، حيث تقول أوكرانيا إن روسيا ارتكبت أعمالا وحشية واسعة النطاق العام الماضي.



وأوضح أن القوات الروسية غادرت بوتشا قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثث في شوارعها الرئيسية.



وصور لاڤروڤ الحرب في أوكرانيا بأنها لحظة فاصلة تشير إلى تراجع هيمنة الغرب على الشؤون العالمية، في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، في الوقت الذي تنهض فيه الصين.



وقال لاڤروڤ «غالبية دول العالم لا تريد العيش وفقا للقواعد الغربية».



من جهة اخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية المحتلة.



وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني «إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات».



وأشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية تتحرك «بثقة» حول مدينة باخموت الشرقية المدمرة، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وأن القتال الرئيسي يدور حول المدينة.



وأضافت أن قوات كييڤ في الجنوب تحقق بعض النجاح.



وقالت «في الجنوب، نتحرك بنجاح متفاوت، هناك أيام نسيطر فيه على مسافة تزيد على كيلومتر، وأحيانا أقل من كيلومتر، وأحيانا تصل إلى كيلومترين».



وأشارت إلى أن جدوى الهجوم المضاد يجب تقييمه في ضوء «الكثير من المهام العسكرية المختلفة» وليس فقط من خلال التقدم وتحرير المناطق.



وأردفت «لذلك، يجري تنفيذ كل هذه المهام، والجيش وحده هو القادر على تقييم ذلك بشكل صحيح ودقيق، ووفقا لتقديره، فإن كل شيء يسير وفقا للخطة».