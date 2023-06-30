أعلنت وزارة الخارجية أنه بناء على تعليمات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله استدعى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مساء اليوم الجمعة سفيرة مملكة السويد المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى الكويت ليزلوت أندرسون على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نائب وزير الخارجية قام بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم إلى جانب الإعراب عن احتجاج الكويت على استمرار سماح السلطات السويدية بمنح تصاريح لحرق نسخ من القرآن الكريم علاوة على مطالبتها للحكومة السويدية بضرورة تحمل مسؤولية وقف منح هذه التصاريح والتحرك الفوري لمنع تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.