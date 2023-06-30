أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أعرب خلاله عن رفض الكويت التام وإدانتها لقيام المدعو سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام جامع ستوكهولم الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم وحصوله على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العبدالله أن مثل تلك الممارسات مرفوضة تماما ومنافية لكل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتؤجج الكراهية وتشجع على العنف والإرهاب.



وحمل وزير الخارجية الحكومة السويدية المسؤولية لمنحها لمثل هذه التصاريح التي تتنافى مع كل المبادئ الدولية الداعية للتعايش والتسامح والاعتدال مطالبا الحكومة السويدية بالتحرك الفوري لمنع هذه الإساءات المتكررة التي تستهدف مقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كمسوغ لارتكاب هذه الأفعال المسيئة للدين الإسلامي الحنيف.