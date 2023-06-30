محمد الجلاهمة - سعود عبد العزيز

أوقف رجال الجمارك بمطار الكويت T5 وافدا عربيا بعد قدومه من دولة عربية، وبحوزته حشيش متنوع.

وفي التفاصيل: أن مسافراً وصل إلى البلاد قادماً من إحدى الدول العربية، ولكن أحد المفتشين الجمركيين اشتبه به، فأخضع حقائبه للتفتيش الدقيق، وعثر على علب شامبو مثيرة للانتباه، وبفحصها جيداً تبين أن العلب محشوة قطع حشيش ويقدر عددها (28) اصبعا ، وكان من الملاحظ أن العلب المضبوطة قد تم تفريغها بطريقة احترافية، وتم وضع الحشيش بداخلها وإعادة إغلاقها وإرجاعها لوضعها بطريقة كانت في مخيلتهم انها لا تثير الشبهات ولكن مفتشي الجمارك كانوا لهم بالمرصاد.



وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.