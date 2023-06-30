بيروت - عامر زين الدين:

‎نبه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى بعض المسؤولين الذين يأخذون لبنان بتصرفاتهم وعنادهم نحو الهاوية، داعيا الى توحيد الطاقات والتلاقي على برنامج وطني واضح، وبناء خطة استراتيجية لا تثير الهواجس او تشكل تحديا لأحد.



وقال في تجمع لمناسبة عيد الاضحى المبارك اقامه مشايخ وعموم اهالي بلدة بريح: ان الجبل قلب لبنان اذا طاب طاب لبنان وان هوى هوى، ولكنه لن يهوي لأنه الأساس، مهما شرقوا او غربوا فالجبل هو القلب النابض بالوطنية والاصالة، واذا كان موحدا يتوحد الوطن بشماله وجنوبه وبقاعه وساحله، نحميه بمحافظتنا على القيم الاخلاقية والاجتماعية والوطنية فيه، نحميه بوحدتنا ومحبتنا وتآخينا، وبحمل الرسالة الروحية والاخلاقية والوطنية كل من زاويته وموقعه وايمانه.



وتابع: لبنان يواجه ما يواجه من تحديات وصعوبات وعوائق، تقتضي منا الوقوف صفا واحدا لإنقاذه، ونحن من القائلين مع اخواننا الرؤساء الروحيين انه مهما عظم الألم لن نفقد الأمل، بل سنعيده بتعاوننا وتفكيرنا المشترك ورؤيتنا الواضحة وعزمنا القوي، ولدينا من الافكار ما يعزز هذا الامل، نطرحها على المستوى الدرزي وعلى مستوى الجبل والوطن، وما علينا الا تجميع طاقاتنا الفكرية والاقتصادية والمالية لاخواننا المغتربين والمقيمين واستثمارها واستثمار الاوقاف اكانت لنا ام لاخواننا المسيحيين، من خلال بناء المؤسسات تساعد في خلق فرص العمل وتنمية منطقتنا وتثبيت ابنائنا في ارضهم والحد من هجرة الكفاءات، نبني المؤسسات يدا بيد فنشكل قوة اقتصادية تساهم في انقاذ الوطن وحمايته من الانهيار.