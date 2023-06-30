دعا مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تمديد موافقته على استمرار تقديم مساعدات إنسانية لملايين في شمال غرب سورية عبر الحدود مع تركيا لمدة 12 شهرا إضافية مع اقتراب انتهاء التكليف ومخاوف من الفيتو الذي تهدد به روسيا كلما اقتربت الفترة من الانتهاء.

ويتعين الحصول على تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة التي تقدم منذ 2014 مساعدات تشمل الغذاء والأدوية والمأوى لمناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سورية.



وقال غريفيث «من شأن تفويض مدته 12 شهرا أن يمكننا ويمكن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة» في وقت تتفاقم الأوضاع الانسانية خصوصا بعد الزلزال المدمر.



وتنتهي صلاحية التفويض الحالي الذي مدته ستة أشهر بعد 10 ايام.



ولطالما عارضت روسيا هذه الآلية حيث تريد ان تمر المساعدات عبر حكومة دمشق، وقد ساهمت في اغلاق 4 منافذ اخرى كانت تدخل عبرها المساعدات للمناطق الخارجية عن سيطرة دمشق.



وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الخميس إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.



وقال نيبينزيا «يحاولون إقناعنا بأنه يجب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهرا من أجل تخطيط أفضل للعمليات... دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟».



وقال غريفيث أمام المجلس إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار لمساعدة سورية لعام 2023 هو الأكبر في العالم، لكن لم يجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12%.



وقال «لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع» وناشد الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين في 2023.



وقالت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها «بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن إنفاق روسيا ملياري دولار سنويا على مجموعة فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة التي شهدت محاولة تمرد داخليا قبل ايام.



من جهة أخرى، ورغم معارضة حكومة دمشق، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس انشاء «مؤسسة مستقلة» من أجل «الكشف» عن مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.



تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011.



ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، الى أنه «بعد 12 عاما من النزاع والعنف» في سورية «لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات» المفقودين.



لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ «تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين» فيها.



ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن «المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين» وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.



لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير «إطارها المرجعي» في غضون 80 يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.



وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر «بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها».



من جهته، قال المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لويس شاربونو «يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين»، مردفا «الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك».



في المقابل، أعربت حكومة دمشق عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.



واعتبر مندوب الحكومة السورية في الأمم المتحدة بسام صباغ أن القرار «يعكس بوضوح تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويشكل دليلا إضافيا على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية»، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.



كما ندد صباغ بـ «إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريف محدد لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية»، وحذر من أن ذلك يشكل «سابقة» قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى، ولاسيما النامية منها.



وهذه الحجة رددتها الصين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران.



وقال مندوب الصين إن «هذا مثال جديد على الدول التي تسيس وتجير قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها».



جاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.