نقل موقع تلفزيون «سوريا» عن تقارير صحافية تركية أن أنقرة وضعت أربعة شروط للسير في عملية التطبيع مع حكومة دمشق، وهي إنشاء دستور جديد، وإجراء انتخابات عادلة تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، والتعاون المشترك في مكافحة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تتهمها بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وعودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم.

وجاءت تلك المطالب خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور نواب وزراء الخارجية عن تركيا وروسيا وإيران وسورية.



وأفاد مسؤول تركي رفيع المستوى في حديثه إلى صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة التركية، بأن الشروط التي وضعتها أنقرة للسير في عملية التطبيع، تشمل تعديل الدستور السوري، وذلك بهدف تحقيق إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وإجراء انتخابات عادلة في سورية، تشمل جميع الأطياف السورية، بهدف تشكيل حكومة شرعية وممثلة لجميع السوريين.



كما اشترطت تركيا عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم، وضمان ذلك وفق مذكرة خطية، إذ تعتبر أنقرة أن حل قضية اللاجئين هو أحد أهم المسائل المرتبطة بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.



وتأتي الشروط التركية بعد نجاح حزب العدالة والتنمية في الاحتفاظ بأكثرية في البرلمان كما بعد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان بولاية رئاسية جديدة.



وقبل الانتخابات كانت حكومة دمشق تشترط انسحاب القوات التركية من شمال سورية كمدخل لأي تطبيع وهو ما رفضته انقرة مؤكدة بقاء قواتها طالما بقي التهديد الارهابي الذي تمثله الميليشيات الكردية المسلحة في شمال سورية، ولاحقا تحدثت تقارير عن أن دمشق قبلت بالاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات التركية كمدخل للتطبيع.