أسفرت الجهود المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن ضبط (28) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل وذلك من خلال الانتشار الأمني وتكثيف الحملات في محافظتي الفروانية وحولي، كما تم ضبط متسولتين في منطقة الفحيحيل، وجارى ‏احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏واهابت وزارة الداخلية بالجميع للتفاعل والتعاون مع جهود الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة وذلك عن طريق الابلاغ الفوري عن اي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 97288200 25582581 25582582 او هاتف الطوارئ رقم (112) والذي يستقبل بلاغاتهم على مدار (24) ساعة.